Киев, 22 января, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Экс-вице-премьер Украины Владимир Семиноженко объяснил, почему «Северный поток — 2» незаменим для стран Запада.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Без этого проекта будет тяжело Европе … Никто не может сегодня компенсировать поставки энергоресурсов в Европу, если что-нибудь случится с поставками со стороны РФ», — заявил он в эфире телеканала «Наш».

Запуск нового газопровода неизбежен и произойдет «через несколько шагов», добавил он.

«Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, т.к. регулятор посчитал необходимым создать в Германии «дочку» Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию, согласно европейскому законодательству.

Против трубопровода активно выступают США.