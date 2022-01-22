Донецк, 22 января, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Около 120 тысяч военных ВСУ находятся у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Smdnr.ru Денис Пушилин

Следите за развитием событий в трансляции: «Снова война? Донбасс опасается новых провокаций – все новости»

«Порядка 120 тысяч (военных ВСУ находятся у линии соприкосновения в Донбассе), — сказал он. — Это то, что мы видим».

При этом он добавил, что в данный район постоянно поступает украинская военная техника.

Как передавало ИА REGNUM, 18 января глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в настоящее время ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена, поскольку напрямую связана с геополитикой.