Берлин, , 21:41 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников посольства ФРГ на Украине. Об этом 22 января сообщает газета Bild.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Отмечается, что согласно плану, семьи сотрудников посольства вывезут с Украины при эскалации напряженности в этой стране.

Напомним, ранее журналист Fox News Лукас Томлисон в Twitter сообщил, что Государственный департамент США начнёт с 24 января эвакуацию семей американских дипломатов с Украины.

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