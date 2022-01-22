Берлин, 22 января, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников посольства ФРГ на Украине. Об этом 22 января сообщает газета Bild.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

Отмечается, что, согласно плану, семьи сотрудников посольства вывезут с Украины при эскалации напряженности в этой стране.

Напомним, ранее журналист Fox News Лукас Томлисон в Twitter сообщил, что Государственный департамент США начнёт с 24 января эвакуацию семей американских дипломатов с Украины.

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