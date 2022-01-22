Краснодар, 22 января, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введен в 34 муниципальных образованиях Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе вечером 22 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

В Краснодарском крае действует несколько штормовых и экстренных предупреждений в связи с сильными осадками, дождём и снегом, гололёдом, подъемом уровня рек и лавиноопасностью в горах.

На Шаумянском перевале в связи с непогодой приостановлено автомобильное движение, скопилось много легкового и грузового транспорта. Ведется расчистка дороги.

Спасателями развернуто три передвижных пункта обогрева. Сотрудники МЧС дежурят в круглосуточном режиме, работает межведомственный оперативный штаб ведомства. В Центре управления в кризисных ситуациях ведется непрерывный контроль гидрометеорологической обстановки.

Отметим, что в течение дня на дорогах работало 247 комбинированных дорожных машин, 110 тракторов, 61 автогрейдера, одного погрузчика, 226 дорожных рабочих. Снег в отдельных районах края идёт весь день.