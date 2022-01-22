Анкара, 22 января 2022, 21:35 — REGNUM Критика властей США по закупкам Турцией российских комплексов С-400 необоснованная. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 22 января министр национальной обороны Турции Хулуси Акар журналистам.

Министр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар
Mil.ru

«Закупка ЗРК С-400 — это не вопрос выбора, а насущное требование национальной безопасности Турции», — заявил Акар.

Министр национальной обороны Турции напомнил, что страны НАТО ранее отказали Турции в поставках систем противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 2021 г. турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что Турция применит российские комплексы С-400 «в нужном месте и в нужное время».