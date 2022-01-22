Анкара, 22 января, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Критика властей США по закупкам Турцией российских комплексов С-400 необоснованная. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 22 января министр национальной обороны Турции Хулуси Акар журналистам.

Mil.ru Министр обороны Турции Хулуси Акар

«Закупка ЗРК С-400 — это не вопрос выбора, а насущное требование национальной безопасности Турции», — заявил Акар.

Министр национальной обороны Турции напомнил, что страны НАТО ранее отказали Турции в поставках систем противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 2021 г. турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что Турция применит российские комплексы С-400 «в нужном месте и в нужное время».