Москва, 22 января, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Московский комсомолец», полиция отпустила подозреваемого в нападении на Марину Коташенко, вдову российского певца Александра Градского.

Kodru Александр Градский

Задержанным оказался родственник Умеда Джабарова, который приобрел белый «Мерседес», на котором преступники покинули место преступления. За несколько дней до нападения Джабаров перепродал автомобиль своему земляку.

Нападение на Марину Коташенко произошло 16 января на трассе в Наро-Фоминске. Трое мужчин, сымитировавшие дорожно-транспортное происшествие, совершили вооруженное нападение с требованием отдать 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что полиция задержала одного из подозреваемых, который оказался 25-летним гражданином Таджикистана.