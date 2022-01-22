Москва, , 21:19 — REGNUM Александр Мясников — известный врач и телеведущий — рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что соусы могут представлять опасность для жителей России, в том числе, в ходе отпуска.

По его словам, чаще всего граждане не учитывают соусы в своем рационе: самая здоровая пища готовится без соли и сахара и с минимумом специй, и к подобной еде чаще всего соус не требуется.

Жидкие приправы содержат огромное количество калорий, порой калорийность лишь одного соуса может превысить энергетическую ценность всего блюда, отметил врач.

Другой риск от соусов в том, что они могут стать причиной пищевого отравления. Речь идет о любителях курортов в жарких странах.

«Шикарные отели… А травятся через соусы, т. к. они стоят на столике день, два, месяц. И никто их не меняет. Там заводятся сальмонелла, кишечная палочка», — добавил Мясников.