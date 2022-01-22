Грозный, 22 января 2022, 21:09 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его пост в телеграм-канале о семье судьи в отставке Верховного суда региона Сайди Янгулбаева был не угрозой, а констатацией фактов.
Глава Чечни также обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что супруга судьи Янгулбаева — Зарема Мусаева была задержана чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде с применением силы. Женщины вывезли в Чечню. Женщину выволокли из квартиры и увезли в неизвестном направлении, затем оказалось, что ее вывезли в Чечню. При этом люди в штатском, которые осуществляли «задержание», не предъявили никаких документов, а лишь постановление о приводе Мусаевой, как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Янгулбаева задерживать не стали из-за его статуса судьи в отставке.