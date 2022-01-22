Грозный, 22 января, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его пост в телеграм-канале о семье судьи в отставке Верховного суда региона Сайди Янгулбаева был не угрозой, а констатацией фактов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Мне сообщают, что Янгулбаевы воспринимают мой вчерашний пост в Телеграм-канале как угрозу. Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни также обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму.

«Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР. Янгулбаевы в этой переписке сами признаются, что не без их участия было совершено это нападение, и, судя по тону, вполне гордятся этим. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети», — добавил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что супруга судьи Янгулбаева — Зарема Мусаева была задержана чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде с применением силы. Женщины вывезли в Чечню. Женщину выволокли из квартиры и увезли в неизвестном направлении, затем оказалось, что ее вывезли в Чечню. При этом люди в штатском, которые осуществляли «задержание», не предъявили никаких документов, а лишь постановление о приводе Мусаевой, как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Янгулбаева задерживать не стали из-за его статуса судьи в отставке.