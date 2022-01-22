Санкт-Петербург, , 21:04 — REGNUM 22 января журналист Фабрицио Романо сообщил, что 27-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун стал игроком леверкузенского «Байера-04».

Сердар Азмун Tasnim News Agency

Также сообщает, что остаток текущего сезона иранский нападающий проведет в «Зените», а 1 июля 2022 года присоединится к немецкой команде на правах свободного агента. Соглашение Азмуна с «Байером» будет рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в 21-м матче за санкт-петербургский клуб во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Зенит» Сердар Азмун выступает с 1 февраля 2019 года после перехода из казанского «Рубина» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость иранского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.