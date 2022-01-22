Луганск, , 20:52 — REGNUM Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районах Золотого и села Артема Станично-Луганского района использовали украинские силовики. Об этом 22 января сообщил «Луганский Информационный Центр» со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мобильные группы 20-го батальона РЭБ (ВСУ) с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли (в районах населенных пунктов Артема и Золотое) подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Отмечается, цель ВСУ — недопущение вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники.

Как передавало ИА REGNUM, 22 января в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» вблизи села Дмитровка (подконтрольного Киеву) в Донбассе.