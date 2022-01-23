Москва, , 03:20 — REGNUM На единых требованиях к региональным системам ГИС ЖКХ настаивает депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Куринный Duma.gov.ru

«Мы не выступаем против цифровизации, мы не выступаем против интеграции. Мы — за то, чтобы все региональные системы вошли в качестве субсистем в единую федеральную систему», — отметил Куринный.

Только при таком подходе обеспечится централизация и одинаковые требования к этим системам, уверен парламентарий.

«Ведь смысл не только в том, чтобы собрать всю информацию, а чтобы людям можно было удобно получить необходимые данные, не обращаясь, в том числе, к депутатам, не плодя огромное количество бумаг, сколько денег тратится в их доме на это, сколько пошло на текущий ремонт, какие работы выполнены. Пока доступа к этой информации, к сожалению, у них нет, несмотря на имеющийся инструмент. Людям нужно решить какое-то получение каких-то услуг дополнительных, где-то, точнее не где-то, а в Жилищном кодексе предусмотрена возможность голосования в этой системе соответствующей, кое-где она уже реализована, в каких-то региональных (системах)», — рассуждает парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума регулирует региональные информационные системы в сфере ЖКХ