Москва, , 02:00 — REGNUM Индексация пенсий на 8,6% не покроет реальной инфляции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Нилов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Да, этот вопрос касается большого количества пенсионеров, но если посмотреть, как выросли цены на продукты, на товары первой необходимости, на лекарства, мы понимаем, что инфляция 8,6% гораздо ниже, чем та инфляция, которая реальная сегодня в отношении отдельных категорий товаров», — отметил Нилов.

Он полагает, что следует поменять методику расчета инфляции.

«Нужно менять методику и понимать, что есть товары первой необходимости, где одна инфляция, а есть дорогостоящие товары, такие как самолёты, корабли, вертолёты, там другая инфляция», — указал парламентарий.

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