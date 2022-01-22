Москва, 23 января, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Индексация пенсий на 8,6% не покроет реальной инфляции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Нилов

«Да, этот вопрос касается большого количества пенсионеров, но если посмотреть, как выросли цены на продукты, на товары первой необходимости, на лекарства, мы понимаем, что инфляция 8,6% гораздо ниже, чем та инфляция, которая реальная сегодня в отношении отдельных категорий товаров», — отметил Нилов.

Он полагает, что следует поменять методику расчета инфляции.

«Нужно менять методику и понимать, что есть товары первой необходимости, где одна инфляция, а есть дорогостоящие товары, такие как самолёты, корабли, вертолёты, там другая инфляция», — указал парламентарий.