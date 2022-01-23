Москва, , 01:10 — REGNUM Программы подготовки поставщиков не будут работать. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг («СРЗП).

Валерий Гартунг Duma.gov.ru

"Программа подготовки поставщиков, развития поставщиков существует у любой крупной компании. Это общемировая практика, ничего нового здесь не придумываем. То, что в этом пытается участвовать государство — это правильно, это нормально», — сказал Гартунг.

Он рассказал подробности механизма.

«Ведь когда частная компания развивает поставщиков, она априори их развивает в конкурентной среде, развивает несколько поставщиков. И те, кто по цене, качеству лучше, она между ними делит заказ, как правило, там 60, 30, 10 процентов. И из пяти-семи поставщиков подготовленных выбирают два-три. Вот как действует частный бизнес», — говорит парламентарий.

Депутат обратил внимание на участие бизнеса в госзакупках.

«У нас мы говорим о крупном бизнесе, как правило, который должен проводить закупки по 223-му федеральному закону. О крупных компаниях идёт речь. Это компании, госкомпании, госкорпорации, естественные монополии, которые должны проводить закупки по конкурентным процедурам. И поэтому мы сейчас им предлагаем: давайте, вы будете создавать программы развития поставщиков. Правильно, это нормально. Другой вопрос, эта программа никогда не будет работать, потому что у них есть сегодня возможность проводить закупки у взаимозависимых лиц, минуя конкурентные процедуры», — указал Гартунг.

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект планируется доработать ко второму чтению.

«Другой вопрос, что остаются риски, скажем так, что эти госкомпании будут привлекать, развивать поставщиков, с кем они аффилированы, остаются, это, я думаю, во втором чтении можно будет поправить», — заверил глава комитета.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, в соответствии с которым предусматривается закрепление в законе возможности реализации программ по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках.

Непосредственная реализация программы развития должна осуществляться крупнейшим заказчиком в соответствии с соглашением, заключённым между заказчиком и субъектом МСП.

Предусматривается индивидуальная карта развития субъекта МСП, она составляется индивидуально для каждого участника программы развития. Индивидуальная карта развития будет определять перечень мер, необходимых конкретному субъекту МСП, и по сути представляет собой график мероприятий по оказанию поддержки с указанием сроков реализации и ответственных лиц.

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