В Госдуме объяснили, почему программы подготовки поставщиков не заработают
Москва, 23 января, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Программы подготовки поставщиков не будут работать. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг («СРЗП).
"Программа подготовки поставщиков, развития поставщиков существует у любой крупной компании. Это общемировая практика, ничего нового здесь не придумываем. То, что в этом пытается участвовать государство — это правильно, это нормально», — сказал Гартунг.
Он рассказал подробности механизма.
«Ведь когда частная компания развивает поставщиков, она априори их развивает в конкурентной среде, развивает несколько поставщиков. И те, кто по цене, качеству лучше, она между ними делит заказ, как правило, там 60, 30, 10 процентов. И из пяти-семи поставщиков подготовленных выбирают два-три. Вот как действует частный бизнес», — говорит парламентарий.
Депутат обратил внимание на участие бизнеса в госзакупках.
«У нас мы говорим о крупном бизнесе, как правило, который должен проводить закупки по 223-му федеральному закону. О крупных компаниях идёт речь. Это компании, госкомпании, госкорпорации, естественные монополии, которые должны проводить закупки по конкурентным процедурам. И поэтому мы сейчас им предлагаем: давайте, вы будете создавать программы развития поставщиков. Правильно, это нормально. Другой вопрос, эта программа никогда не будет работать, потому что у них есть сегодня возможность проводить закупки у взаимозависимых лиц, минуя конкурентные процедуры», — указал Гартунг.
Принятый Госдумой в первом чтении законопроект планируется доработать ко второму чтению.
«Другой вопрос, что остаются риски, скажем так, что эти госкомпании будут привлекать, развивать поставщиков, с кем они аффилированы, остаются, это, я думаю, во втором чтении можно будет поправить», — заверил глава комитета.
Госдума в первом чтении приняла законопроект, в соответствии с которым предусматривается закрепление в законе возможности реализации программ по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках.
Непосредственная реализация программы развития должна осуществляться крупнейшим заказчиком в соответствии с соглашением, заключённым между заказчиком и субъектом МСП.
Предусматривается индивидуальная карта развития субъекта МСП, она составляется индивидуально для каждого участника программы развития. Индивидуальная карта развития будет определять перечень мер, необходимых конкретному субъекту МСП, и по сути представляет собой график мероприятий по оказанию поддержки с указанием сроков реализации и ответственных лиц.
Читайте также:Эксперты подсчитали объём взяток при госзакупках в России