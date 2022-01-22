Флоренция, Италия, , 20:44 — REGNUM Атакующий полузащитник Риккардо Сапонара и форвард сборной Сербии Душан Влахович пропустят завтрашний матч «Фиорентины» с «Кальяри». Об этом 22 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Рома» vs «Фиорентина» — 2:0 Asroma.com

Также сообщается, что невозможность участия этих игроков в матче с «Кальяри» обусловлена положительно сданными тестами на наличие коронавируса.

В текущем сезоне Душан Влахович принял участие в 21-м туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился семнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Фиорентина» сыграет с «Кальяри» завтра, 23 января. Матч пройдет в Кальяри на стадионе «Сарденья Арена» и начнется в 14:30 по московскому времени.