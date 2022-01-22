Москва, 23 января, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Принятый федеральный закон «О молодежной политике в РФ» никакой. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Замечательно, что год назад, в конце декабря 2020 года, был принят закон «О молодёжной политике в России» после пятнадцати попыток за все эти десятилетия, но закон-то никакой», — сказал Миронов.

Он убежден, что «молодёжи нужна конкретика».

«Молодёжь думает: а как он получит образование, а насколько это образование будет качественным, а позволит ли полученное образование получить нормально оплачиваемую работу, а как решать проблему с жильём. Это очень волнует нашу молодёжь. В этом законе об этом нет ничего», — констатировал парламентарий.

«А вот без таких гарантий, без реальной перспективы, чтобы не было желания: а давайте быстрее отсюда уезжать, сначала якобы учиться, а потом и там оставаться. Это нужно системно всё решать», — уверен Миронов.

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