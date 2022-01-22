Манчестер, Великобритания, , 20:37 — REGNUM 22 января в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 одержал минимальную победу над лондонским «Вест Хэмом» со счетом 1:0.

Маркус Рашфорд Oleg Bkhambri (Voltmetro)

Единственный мяч на 90+3-й минуте встречи забил 24-летний нападающий «красных дьяволов» и сборной Англии Маркус Рашфорд после передачи Эдинсона Кавани.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Далот, Теллеш, Варан, Фред (Кавани, 82'), Мактоминай, Фернандеш, Гринвуд (Марсьяль, 82'), Эланга (Рашфорд, 62'), Роналду.

«Вест Хэм»: Ареола, Крессуэлл, Доусон, Зума, Цоуфал (Фредерикс, 70'), Соучек, Райс, Форналс, Лансини, Боуэн, Антонио.

Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/ «Вест Хэм»)

Удары 18/6

Удары в створ 3/1

Владение 57%/43%

Угловые 3/3

Нарушения 9/8

«Манчестер Юнайтед», одержав одиннадцатую победу и набрав 38 очков, обошел «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» и поднялся на четвертое место. «Вест Хэм» с 37-ю очками опустился на пятую позицию.