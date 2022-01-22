«Ман Юнайтед» вырвал победу над «Вест Хэмом» в компенсированное время
Манчестер, Великобритания, 22 января, 2022, 20:37 — ИА Регнум. 22 января в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 одержал минимальную победу над лондонским «Вест Хэмом» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 90+3-й минуте встречи забил 24-летний нападающий «красных дьяволов» и сборной Англии Маркус Рашфорд после передачи Эдинсона Кавани.
Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Далот, Теллеш, Варан, Фред (Кавани, 82'), Мактоминай, Фернандеш, Гринвуд (Марсьяль, 82'), Эланга (Рашфорд, 62'), Роналду.
«Вест Хэм»: Ареола, Крессуэлл, Доусон, Зума, Цоуфал (Фредерикс, 70'), Соучек, Райс, Форналс, Лансини, Боуэн, Антонио.
Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/ «Вест Хэм»)
Удары 18/6
Удары в створ 3/1
Владение 57%/43%
Угловые 3/3
Нарушения 9/8
«Манчестер Юнайтед», одержав одиннадцатую победу и набрав 38 очков, обошел «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» и поднялся на четвертое место. «Вест Хэм» с 37-ю очками опустился на пятую позицию.