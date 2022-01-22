Лос-Анджелес, США, , 20:25 — REGNUM 58-летний американский киноактер Джонни Депп исполнит роль французского короля Людовика XV в новой кинокартине Майвенн («Мой король», «Леон», «Пятый элемент»). Об этом 22 января сообщило издание Variety.

Джонни Депп Caroline Bonarde Ucci

Также издание сообщает, что съемки фильм начнутся летом 2022 года. Картину будут снимать в разных местах Парижа, в основном в Версальском дворце. Название фильма пока остается в секрете.

Джонни Депп приобрел мировую известность благодаря исполнению ролей во франшизе «Пираты Карибского моря», а также фильмах «Сонная Лощина», «Эдвард руки-ножницы» и «Фантастически твари: Преступления Грин-де-Вальда». В 2008 году актер получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»