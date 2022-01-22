Лос-Анджелес, США, 22 января 2022, 20:25 — REGNUM 58-летний американский киноактер Джонни Депп исполнит роль французского короля Людовика XV в новой кинокартине Майвенн («Мой король», «Леон», «Пятый элемент»). Об этом 22 января сообщило издание Variety.
Также издание сообщает, что съемки фильм начнутся летом 2022 года. Картину будут снимать в разных местах Парижа, в основном в Версальском дворце. Название фильма пока остается в секрете.
Джонни Депп приобрел мировую известность благодаря исполнению ролей во франшизе «Пираты Карибского моря», а также фильмах «Сонная Лощина», «Эдвард руки-ножницы» и «Фантастически твари: Преступления Грин-де-Вальда». В 2008 году актер получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»