Брюссель, , 20:24 — REGNUM Объём мер для поддержки жителей Евросоюза из-за роста цен на энергоносители оценивается более чем в €21 млрд, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, за последние несколько месяцев цены на газ в мире достигли исторических максимумов, это повлияло на тарифы в Евросоюзе.

«Действия, предпринятые странами-членами для защиты потребителей, составили более €21 млрд», — сказала она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по результатам соцопроса, запуск в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) поддерживает порядка 60% жителей Германии.

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