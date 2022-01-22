Брюссель, 22 января 2022, 20:24 — REGNUM Объём мер для поддержки жителей Евросоюза из-за роста цен на энергоносители оценивается более чем в €21 млрд, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
По ее словам, за последние несколько месяцев цены на газ в мире достигли исторических максимумов, это повлияло на тарифы в Евросоюзе.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по результатам соцопроса, запуск в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) поддерживает порядка 60% жителей Германии.
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