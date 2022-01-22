Киев, , 20:15 — REGNUM После высказываний командующего ВМС ФРГ Кая-Ахима Шенбаха о том, что в состав Украины Крым никогда не вернется, в МИД Украины вызвали посла ФРГ в стране Анку Фельдгузен. Об этом 22 января сообщается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

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«В МИД Украины вызвали посла Германии на Украине Анку Фельдгузен, — говорится в заявлении ведомства. — Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха… и что наше государство (Украина) не может отвечать критериям членства в НАТО».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава ВМС ФРГ Кай-Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара заявил, что в состав Украины никогда не вернется Крым.

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