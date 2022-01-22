Антерсельва, Италия, , 20:09 — REGNUM 22 января женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском городке Антерсельве.

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Первым пришли норвежские биатлонистки, преодолевшие всю дистанцию за 1 час 12 минут и 54 секунды. Третье место заняли спортсменки из Франции.

В составе женской сборной России выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Восьмой этап Кубка мира пройдет в Контиолахти (Финляндия) с 3 по 6 марта. Заключительные два этапа пройдут в Отепе и Холменколлене.

Ранее сообщалось, что немецкий биатлонист Бенедикт Долль одержал победу в масс-старте, показав время в 37 минут и 14,9 секунды.