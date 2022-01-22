Лондон, 22 января, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Жителям Великобритании не следует посещать Украину без крайней необходимости. Обновленные рекомендации МИД Великобритании были обнародованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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«Министерство … рекомендует (жителям Великобритании) не совершать каких-либо поездок в Луганскую область, Донецкую область и в Крым (Лондон не признает воссоединение полуострова с РФ), — говорится в сообщении. — Министерство также рекомендует воздерживаться от поездок в другие регионы Украины».

Как передавало ИА REGNUM, 22 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что поставки вооружения Украине не помогут решить проблему Донбасса.