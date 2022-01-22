Москва, 22 января, 2022, 19:59 — ИА Регнум. При заражении штаммом коронавируса «Омикрон» у больного может наблюдаться один симптом или целый комплекс признаков заболевания, рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Данный штамм сопровождается различными клиническими проявлениями: «Омикрон» может протекать в виде насморка или же в виде недомогания (нарушения сна, головных болей).

При более выраженной клинической картине могут наблюдаться также температурные реакции.

Тимаков подчеркнул, что наличие сразу головной боли, боли в горле, осиплости, насморка, расстройства стула, почти на 100% говорит о том, что у человека «Омикрон».