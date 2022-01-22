Мадрид, , 19:58 — REGNUM 33-летний бразильский фланговый защитник мадридского «Реала» Марсело, получивший прямую красную карточку в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» (2:1), дисквалифицирован на ближайшие три матча турнира.

Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Марсело Андрей Пронин © ИА REGNUM

Как сообщает Marca, две дополнительные игры дисквалификации связаны с проявлением неуважения к арбитру встречи Хорхе Васкесу.

В текущем сезоне Марсело принял участие лишь в девяти матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну красную карточку.

За «Реал» бразилец выступает с 1 января 2007 года после перехода из «Флуминенсе» за 6,5 миллиона евро. Текущее соглашение Марсело со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года.