Турин, Италия, , 19:53 — REGNUM 31-летний центральный полузащитник «Ювентуса» и сборной Уэльса Аарон Рэмзи покинет туринский клуб до конца текущего январского трансферного окна.

Аарон Рэмзи (сс) Ardfern

«Аарон не тренируется с командой и готов к уходу из клуба», — цитирует главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри журналист Фабрицио Романо.

Также сообщается, что на Рэмзи претендует ряд клубов из Английской Премьер-лиги. Среди претендентов на валлийского полузащитника называют «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне Аарон Рэмзи принял участие в пяти матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку. В составе сборной Уэльса футболист отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей в четырех турах групповой стадии отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.