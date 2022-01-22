Катайск, Курганская область, 22 января, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В Катайске Курганской области 43-летний гражданин попался на хранении более 200 граммов наркотиков. Об этом сообщает областное УМВД.

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Его обнаружили сотрудники ГИБДД. Гражданин стал от них убегать. Полицейские нагнали его и обнаружили при нём пакет с более 110 граммами нарковещества. Ещё более 100 граммов нашли у него дома.

Задержанный пояснил следователям, что хранил наркотики для личного потребления. При этом ранее он был судим за такое же преступление. Теперь ему грозит до десяти лет заключения.