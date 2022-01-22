Москва, , 19:39 — REGNUM В Забайкалье возбуждено уголовное дело факту гибели семилетней девочки в поселке Домна Читинского района. По данным территориального СУ СК РФ, трагедия произошла сегодня, 22 января 2022 года.

Владимир Бурматов ER.ru

Ребёнок пропал, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы тело было обнаружено на одном из пустырей. На теле погибшей имеются следы нападения животных.

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«Очередная трагедия. На этот раз Забайкалье. Погиб ребёнок. Девочка возвращалась из музыкальной школы и не дошла до дома. Ее тело нашли позже со следами покусов. Страшная смерть. Очередное бездействие чиновников: приютов, разумеется, нет. Стерилизации нет. Самовыгул не запрещён. Закон не исполняется. Очередное уголовное дело. Сколько их ещё нужно, чтобы до чиновников на местах дошло, что саботировать и не соблюдать закон «Об ответственном обращении с животными» — это преступление не только перед животными, а в первую очередь перед гражданами? Как ещё объяснить, что время миллиардных бюджетных распилов прикормленными конторами на убийствах животных ушло безвозвратно и мечтать о его возвращении — занятие тщетное? Сколько ещё примеров показывать тех регионов, где закон соблюдается, приюты строятся, кровь не льётся, ни человеческая, ни собачья? Мне тяжело и прискорбно в очередной раз констатировать: смерть ребёнка на совести конкретных должностных лиц, не выполнивших свои обязанности, не построивших приюты, не обеспечивших регулирование численности безнадзорных животных, не выполнивших свои функции, за которые они получают зарплату», — написал на своей странице в социальной сети первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов (фракция «Единая Россия»).

«Мои соболезнования родным и близким ребёнка. Это невосполнимая утрата, страшное горе. Виновные в бездействии и неисполнении полномочий чиновники должны быть привлечены к уголовной ответственности. Мы обратились в Следственный комитет РФ. Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ. Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. Ход следствия находится на контроле руководства следственного управления. Буду держать вас в курсе расследования. Не знаю как сегодня будут спать местные чиновники, не защитившие граждан, годами игнорировавшие их обращения, нарушившие закон, не сделавшие элементарного: не построивших приюты, которые сегодня по всей стране успешно строят и содержат волонтёры, не имеющие ни копейки бюджетных средств, но которые не под силу построить чиновникам, годами тратившими десятки миллионов рублей на умерщвление и отстрел животных», — подчеркнул Владимир Бурматов.