Разен-Антхольц, Италия, 22 января, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Женская сборная России по биатлону завоевала серебряную медаль в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

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Первое место завоевала команда Норвегии, они финишировали за 1 час 12 минут 54,1 секунды.

Российские спортсменки Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина уступили победительницам эстафеты 24,6 секунды.

Третье место заняла сборная Франции (+32,6 сек).

Как сообщало ИА REGNUM, 31-летний немецкий биатлонист Бенедикт Долль одержал победу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира, проходящем в итальянском городке Антельвельве. Немецкий спортсмен показал время в 37 минут и 14,9 сек.

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