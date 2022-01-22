Лондон, 22 января, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В Великобритании за последние сутки выявили более 76 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 22 января свидетельствуют данные британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 76 807 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 15 784 488.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 297 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 153 787.

Напомним, что днём ранее в стране было выявлено более 95 тыс. случаев заражения коронавирусом.