Миллеровский район, Ростовская область, , 19:16 — REGNUM В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих сотрудников отдела ГИБДД отдела МВД России по Миллеровскому району. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

На скамье подсудимых окажутся начальник отдела дорожной полиции и двое сотрудников. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Следователи полагают, что в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года стражи порядка не приняли меры по привлечению водителей, нарушивших правила дорожного движения, в том числе управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, к административной ответственности. Такие распоряжения давал своим подчиненным начальник отдела по просьбе знакомых.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

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