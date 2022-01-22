Миллеровский район, Ростовская область, 22 января, 2022, 19:16 — ИА Регнум. В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих сотрудников отдела ГИБДД отдела МВД России по Миллеровскому району. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

На скамье подсудимых окажутся начальник отдела дорожной полиции и двое сотрудников. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Следователи полагают, что в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года стражи порядка не приняли меры по привлечению водителей, нарушивших правила дорожного движения, в том числе управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, к административной ответственности. Такие распоряжения давал своим подчиненным начальник отдела по просьбе знакомых.

Материалы уголовного дела направлены в суд.