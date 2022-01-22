Санкт-Петербург, 22 января, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Руководство санкт-петербургского «Зенита» отклонило предложение «Бернли» по трансферу 27-летнего форварда сборной Ирана Сердара Азмуна. Об этом 22 января сообщило издание RMC Sport.

Дарья Драй ИА REGNUM Сердар Азмун

Также сообщается, что «Бернли» предлагал «сине-бело-голубым» 12 миллионов евро за трансфер Сердара Азмуна.

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Азмун принял участие в пятнадцати турах, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. В пяти матчах Лиги Чемпионов УЕФА нападающий набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас.

Ранее сообщалось, что основными претендентами на подписание Сердара Азмуна являются французский «Лион» и леверкузенский «Байер-04».