Лондон, , 19:14 — REGNUM Задачей Украины является отстаивание своей независимости. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу UA.

Вадим Пристайко President.gov.ua

«Наша главная задача — чтобы Украина выжила до тех пор, пока кто-нибудь поймет, насколько опасна Россия в нынешнем ее состоянии», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия никому не угрожает, ни на кого не нападает, не желает конфликта, а хочет надежно обеспечить свои интересы.