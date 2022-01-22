Лондон, 22 января, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Задачей Украины является отстаивание своей независимости. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу UA.

President.gov.ua Вадим Пристайко

«Наша главная задача — чтобы Украина выжила до тех пор, пока кто-нибудь поймет, насколько опасна Россия в нынешнем ее состоянии», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия никому не угрожает, ни на кого не нападает, не желает конфликта, а хочет надежно обеспечить свои интересы.