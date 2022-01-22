Москва, 22 января 2022, 19:11 — REGNUM ЛДПР планирует до августа принять закон о 13-й пенсии и повысить минимальный размер оплаты труда в два раза, сообщил лидер партии, депутат Госдумы Владимир Жириновский.
«В планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13-ой пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей», — отметил Жириновский в Twitter.
Он обратил внимание на то, то в России растет экономическое неравенство: сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее.
Читайте также: В Госдуме призвали уйти от МРОТ
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума ранее приняла закон о повышении МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц.
С 1 января 2021 года МРОТ в России установлен на уровне 12 792 рубля в месяц.
Читайте также: Депутат Госдумы: покупательная способность пенсий будет падать три года