Москва, 22 января, 2022, 19:11 — ИА Регнум. ЛДПР планирует до августа принять закон о 13-й пенсии и повысить минимальный размер оплаты труда в два раза, сообщил лидер партии, депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

«В планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13-ой пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей», — отметил Жириновский в Twitter.

Он обратил внимание на то, то в России растет экономическое неравенство: сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума ранее приняла закон о повышении МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц.

С 1 января 2021 года МРОТ в России установлен на уровне 12 792 рубля в месяц.

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