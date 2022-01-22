Таганрог, Ростовская область, 22 января, 2022, 19:10 — ИА Регнум. В Ростовской области произошла дорожная авария, в результате которой несовершеннолетняя девочка получила травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

Авария произошла вечером 21 января на улице Дзержинского в Таганроге. Водитель Volkswagen Polo, по предварительным данным, сбил девочку 2004 года рождения, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвонка.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. Водителю вынесено постановление по статье о непредоставлении преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.