Санкт-Петербург, 22 января, 2022, 19:09 — ИА Регнум. 22 января санкт-петербургский «Зенит» в рамках товарищеского матча встретился с болгарским «Ботевом» из Пловдива. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Артем Дзюба (31') и Магомед Оздоев (53'). Два мяча болгарской команды забили Тород Неделев (пенальти 6') и Маркиньос (83').

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Хотулев, Барриос, Круговой, Кузяев, Оздоев, Кравцов, Мостовой, Клаудиньо, Дзюба.

«Ботев»: Ханкич, Маркиньос, Генев, Мертенс, Миньков, Супраен, Бабей, Браими, Неделев, Это’О, Току.

Через месяц, 17 февраля, «Зенит» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сыграет с испанским «Бетисом». Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».