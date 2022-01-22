Северодвинск, Архангельская область, , 19:07 — REGNUM В Северодвинске двое детей потушили Вечный огонь. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил мжр города Игорь Скубенко.

Вечный огонь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Видеокамеры зафиксировали малолетних хулиганов, в ближайшие дни полиция их найдёт, я даже не сомневаюсь. Но не в этом дело. Друзья, учите детей проходить мимо этого места с трепетом и с высоко поднятой головой. И цветы не только по праздником возлагайте, а каждый раз, когда вспоминаете своих близких, фотографии которых в ровных строях Бессмертного полка несёте… И обязательно делайте это со своими детьми, сколько бы лет им не было», — обратился к подписчикам мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре на территории мемориального комплекса «Родина-мать» в Набережных Челнах подростки погасили Вечный огонь.