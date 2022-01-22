Донецк, 22 января, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю (с 14 по 22 января) нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой (ДНР) 10 раз. Об этом 22 января сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

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В сообщении говорится, что под удары украинских силовиков попали районы поселков Александровка, Верхнеторецкое, шахты «Трудовская» и села Спартак, поселка шахты 6/7, а также сел Веденское, Октябрь и Новоласпа.

Отмечается, что представители ВСУ применяли стрелковое оружие, минометы и гранатометы. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что США, поощряя политику властей Украины, тем самым спонсируют терроризм и национальный ультрарадикализм.