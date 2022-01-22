Москва, , 19:00 — REGNUM В Госдуме ждут главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с депутатами Верховной рады Украины для выработки решений в рамках парламентского измерения.

Флаги России и Украины

«Ждём Виктора Владимировича с коллегами — депутатами Верховной рады, входящими в группу дружбы, с визитом в Государственную думу для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Он подчеркнул необходимость выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов двух стран.

«Это единственно правильный путь», — уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук высказался о необходимости диалога между Государственной думой и Верховной радой.

Вместе с тем печерский районный суд Киева продлил председателю политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку домашний арест.

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