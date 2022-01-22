Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Государственный департамент США начнёт с 24 января эвакуацию семей американских дипломатов с Украины, сообщил журналист Fox News Лукас Томлисон в Twitter.

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«Государственный департамент приказал семьям персонала посольства США на Украине начать эвакуацию из страны в понедельник (24 января)», — написал он.

Журналист добавил, что информацию подтвердили в официальных источниках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Мелани Жоли провели телефонный разговор, в ходе которого обсудил ситуацию вокруг Украины.

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