Fox News: Госдеп распорядился эвакуировать семьи дипломатов США с Украины
Вашингтон, 22 января, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Государственный департамент США начнёт с 24 января эвакуацию семей американских дипломатов с Украины, сообщил журналист Fox News Лукас Томлисон в Twitter.
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Госдеп США
«Государственный департамент приказал семьям персонала посольства США на Украине начать эвакуацию из страны в понедельник (24 января)», — написал он.
Журналист добавил, что информацию подтвердили в официальных источниках.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Мелани Жоли провели телефонный разговор, в ходе которого обсудил ситуацию вокруг Украины.
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