Бузулук, Оренбургская область, 22 января, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Житель Бузулукского района Оренбургской области лишился 1 188 300 рублей. Он поверил мошенникам, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник

Пострадавшим оказался 54-летний гражданин. Он сообщил стражам порядка, что неизвестная женщина представилась сотрудницей кредитной организации и сообщила, что на его имя якобы пытаются оформить кредит и для предотвращения этого нужно самому подать заявку, обналичить полученные денежные средства и затем перевести их на так называемый безопасный счёт. Стандартная схема обмана, но гражданин поверил и выполнил инструкции мошенницы.

Только после перечисления денег неизвестным мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.