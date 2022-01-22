22 января 2022 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 19:47 — REGNUM В Грузии продолжают с интересом следить за переговорами США и России, и состоявшаяся 21 января в Женеве встреча Лаврова и Блинкена не стала исключением. Информации со ссылкой на российские и западные СМИ распространили грузинские новостные сайты, запостившие их на своих страницах в соцсетях, где по итогам встречи моментально развернулась широкая дискуссия.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решающая встреча для предотвращения войны» — так охарактеризовал событие пользователь Г. Г., у которого среди остальных пользователей нашлись как сторонники, так и противники.

«Этот гнилой сухумский армянин хуже Путина», — заметил Х.К. о главе МИД России.

«А эта Америка, которая якобы лелеет нас сердцем, подстрекает государство, а потом, как путанка, изменяет нам. Где она была в 2008 году? А сейчас опять выскочила. Хочет открыть полигон в Грузии, а дебилы не понимают, что камня на камне не останется от Грузии. Потом Америка только смеяться будет», — возразил Н. М.

«И что вам нравится в этой России, которая вырезала половину Грузии? И как вы только голос поднимаете для ее восхваления», — возмутилась Д. Ч.

Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января 2022 года Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Не Россия вырезала, а горе-власти, продажные правительства вырезали и потеряли, сравняли все с землей. Вспомните, кто разрушил предприятия, продал и подарил их другим. Территории кто потерял и что это вызвало? Что привело к тому, что от населения страны в 5,5 миллиона человек осталась половина? Что с вами, люди, у вас случайно не воспаление мозгов?» — ответил предыдущему пользователю В. К.

«Да что ты говоришь? А то Путин до сих пор радовался сердцем за Грузию и грузинский народ?!! Вы, видно, очень хотите возвратиться в рабство к России», — высказалась Т. Д.

«Что случилось с людьми? А то, что лезут к России в з… Россия надругалась над Грузией, а они всё еще смотрят в ее сторону (далее нецензурно)», — поддержал противников России Н. К.

«Да вы только посмотрите на выражение лиц этих двух персон, и ясно станет, какие государства они представляют», — саркастично заметила М. К. М., имея в виду фотографии Лаврова и Блинкена, которыми был проиллюстрирован пост о встрече в Женеве.

Михаил Лермонтов. Развалины на берегу Арагвы в Грузии. 1837

«СМИ показывают их так, как хотят, а на встрече их лица выражали обратное. Но никого из них Бог для Грузии не создал», — ответил ей Г. Д.

«Нет России, она оккупант!» — высказался Ш.Д.

«Россия — оккупант», — поддержали его своими короткими комментариями пользователи П. П. и И. И.

«По лицу европейца видно, что он из страны голубых. Они развратили Грузию», — осторожно заметил Н.М.

«А что происходит? Блинкен рад, что на Украине начинается война??? Очень смешно», — заметила М.Б.

«Война на Украине не начнется. Крепко стоит Украина и весь прогрессивный мир», — успокоил ее П. К.

Чуть ниже он же предсказал: «Придется России выносить свою ржавую технику. А что радует этих позорных пророссийских грузин, объясните мне? Где у них мозги, ведь падение Украины — это и падение Грузии».

»Оба (США и Россия) — рабовладельческие государства», — констатировала К. Х. После ее категоричного «вывода» обсуждение темы продолжилось в том же духе.